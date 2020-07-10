Президент UFC: Джонс — величайший. Но он не будет зарабатывать столько, сколько Хабиб

Президент ведущего MMA-промоушена UFC Дана Уайт высказался на тему заработков бойцов. Ранее сразу несколько спортсменов, и в их числе — первый номер сводного рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории американец Джон Джонс, высказали недовольство недостаточно высокими, по их мнению, гонорарами.

По словам Уайта, Джонс никогда не заработает столько, сколько россиянин Хабиб Нурмагомедов.

«Все бойцы считают, что получают недостаточно. Могу вас заверить, что главные звёзды UFC, которые приносят деньги, получают их.

Я не раз говорил, что считаю Джонса величайшим бойцом в истории. Но он не будет зарабатывать столько, сколько Хабиб», — рассказал Уайт в интервью YouTube-каналу одного из шоу ESPN.

Джонс — действующий чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории, Нурмагомедов — обладатель пояса в лёгком весе.