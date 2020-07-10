Новичок UFC Богатов признался, что работает без тренера

Новобранец UFC Роман Богатов признался, что готовится к поединкам без тренеров. По его словам, у него достаточно опыта, чтобы самостоятельно выстраивать тренировочный процесс.
«Я сам тренируюсь. У меня достаточно богатый опыт и багаж знаний. В этом спорте я уже более 20 лет, могу сам дозировать нагрузки, распределять нужные тренировки. Сам строю свой график и режим. Какой-то день я делаю больше акцента на физтренировку, в другой день – активно работаю со спарринг-партнёром. Я прислушиваюсь к своему организму, к своим ощущениям, восстановился или нет. И уже соответственно подбираю нужную нагрузку и работаю под свой стиль, даю задание своим партнёрам. Среди них мастер спорта по боксу, по вольной борьбе, кандидаты в мастера спорта. Мы выполняем те нагрузки и ту методику, которые нужны.
Я был в Таиланде на сборах в декабре. Там была очень разносторонняя подготовка. Много хороших и опытных спарринг-партнёров — ударники, борцы, в том числе и по джиу-джитсу. И колоссальный опыт получаешь. Но из-за сложившейся ситуации не получилось поехать снова», — приводит слова Богатова пресс-служба Федерации ММА Оренбуржья.
Богатов дебютирует в UFC на турнире UFC 251. Его соперником станет опытный бразилец Леонардо Сантос.
Добавим, что Федерация ММА Оренбуржья также подготовила небольшой фильм о дебютанте лиге Романе Богатове.
Видео доступно на канале федерации в YouTube.
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