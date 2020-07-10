Оздемир: Ян одержит досрочную победу над Алду

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Волкан Оздемир дал прогноз на поединок Петра Яна с Жозе Алду, на кону которого будет стоять вакантный пояс чемпиона лиги в легчайшем весе. По словам Оздемира, победу в противостоянии одержит россиянин.

«Алду стареет, и ему предстоит встреча с жёстким соперником. Мне кажется, Ян одержит досрочную победу и завоюет титул», — приводит слова Оздемира BJ Penn.

Напомним, Пётр Ян и Жозе Алду проведут поединок в ночь с 11 на 12 июля мск на турнире UFC 251, проведение которого запланировано на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Волкан Оздемир на турнире UFC 251 встретится с Йиржи Прохазкой.

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