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А. Емельяненко: до конца года не подерусь с Харитоновым. В сентябре бой с Минеевым

А. Емельяненко: до конца года не подерусь с Харитоновым. В сентябре бой с Минеевым
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко исключил возможность проведения боя с Сергеем Харитоновым в 2020 году. По его словам, в нынешнем году у него запланировано уже три поединка.

«Кажется, на сентябрь у меня уже подписан бой с Минеевым по правилам бокса. Четыре раунда по три минуты. И я, и Минеев подписали контракт.

Также веду переговоры с организацией, которая представляет смешанные единоборства в Бахрейне. Хотели проводить турнир в октябре-ноябре в «Крокус Сити», но сейчас это под вопросом. Они выбирают площадку. Может, проведут в Бахрейне или выберут место в Европе.

Получается, до конца этого года не могу, потому что, предварительно, у меня есть три боя. Даже если не получится организовать третий бой, у меня будет замечательное время на подготовку специально к Харитонову», — приводит слова спортсмена «Всепроспорт».

Напомним, 24 июля Емельяненко на турнире АСА 107 встретится с Магомедом Исмаиловым.

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