Победитель боя Масвидаль — Усман встретится с Бёрнсом

Президент UFC Дана Уайт заявил, что победитель поединка Камару Усман — Хорхе Масвидаль проведёт следующий поединок с первым номером рейтинга в полусреднем весе Гилбертом Бёрнсом.
«Гилберт Бёрнс встретится с победителем боя Камару Усман — Хорхе Масвидаль. Гилберт занимает первое место в рейтинге, а значит он и первый претендент. Этот парень по-настоящему голоден до побед. Он хочет драться, хочет стать чемпионом. Он в хорошем положении», — приводит слова Уайта BJ Penn.
Напомним, бой Хорхе Масвидаля и Камару Усмана возглавит турнир UFC 251, который пройдёт в ночь с 11 на 12 июля по московскому времени. Изначально именно Бёрнс должен был встретиться с Усманом, но за неделю до шоу у него диагностировали коронавирус в результате чего схватка сорвалась.
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