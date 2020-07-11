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Победитель боя Масвидаль — Усман встретится с Бёрнсом

Победитель боя Масвидаль — Усман встретится с Бёрнсом
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт заявил, что победитель поединка Камару УсманХорхе Масвидаль проведёт следующий поединок с первым номером рейтинга в полусреднем весе Гилбертом Бёрнсом.

«Гилберт Бёрнс встретится с победителем боя Камару Усман — Хорхе Масвидаль. Гилберт занимает первое место в рейтинге, а значит он и первый претендент. Этот парень по-настоящему голоден до побед. Он хочет драться, хочет стать чемпионом. Он в хорошем положении», — приводит слова Уайта BJ Penn.

Напомним, бой Хорхе Масвидаля и Камару Усмана возглавит турнир UFC 251, который пройдёт в ночь с 11 на 12 июля по московскому времени. Изначально именно Бёрнс должен был встретиться с Усманом, но за неделю до шоу у него диагностировали коронавирус в результате чего схватка сорвалась.

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