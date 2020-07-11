Победитель боя Масвидаль — Усман встретится с Бёрнсом

Президент UFC Дана Уайт заявил, что победитель поединка Камару Усман — Хорхе Масвидаль проведёт следующий поединок с первым номером рейтинга в полусреднем весе Гилбертом Бёрнсом.

«Гилберт Бёрнс встретится с победителем боя Камару Усман — Хорхе Масвидаль. Гилберт занимает первое место в рейтинге, а значит он и первый претендент. Этот парень по-настоящему голоден до побед. Он хочет драться, хочет стать чемпионом. Он в хорошем положении», — приводит слова Уайта BJ Penn.

Напомним, бой Хорхе Масвидаля и Камару Усмана возглавит турнир UFC 251, который пройдёт в ночь с 11 на 12 июля по московскому времени. Изначально именно Бёрнс должен был встретиться с Усманом, но за неделю до шоу у него диагностировали коронавирус в результате чего схватка сорвалась.