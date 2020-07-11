Сехудо: разрешаю Яну и Алду сразиться за звание второго лучшего в мире

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо высказался по поводу предстоящего боя между россиянином Петром Яном и бразильцем Жозе Алду за титул чемпиона мира в легчайшем весе, ставший вакантным после того, как Сехудо объявил о завершении карьеры и был исключён их всех рейтингов UFC.

«Для протокола: я разрешаю этим двоим сразиться завтра ночью за звание второго лучшего в мире. Есть только один бесспорный олимпийский чемпион, чемпион в наилегчайшем весе и легчайшем весе и его имя – «Тройное С», — написал Сехудо в «Твиттере».



В ночь с 11 на 12 июля по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 251, в рамках которого и состоится бой Ян – Алду.



Основой кард



Камару Усман (170 фунтов) — Хорхе Масвидаль (170 фунтов)

Макс Холлоуэй (145) — Александер Волкановски (145)

Пётр Ян (135) — Жозе Алду (135)

Джессика Андраде (115) — Роуз Намаюнас(116)

Пейдж Ванзант (126) — Аманда Рибас (126)



Предварительный кард



Волкан Оздемир (205,5) — Йиржи Прохазка (205)

Элизеу Залески дос Сантос (171) — Муслим Салихов (171)

Макван Амирхани (146) — Дэнни Хенри (146)

Леонардо Сантос (156) — Роман Богатов (155,5)

Марчин Тыбура (252) — Максим Гришин (223)

Раулиан Пайва (129) — Жалгас Жумагулов (126)

Кароль Роса (136) — Ванесса Мело (141)

Дэйви Грант (136) — Мартин Дэй (136).