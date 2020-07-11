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Сехудо: разрешаю Яну и Алду сразиться за звание второго лучшего в мире

Сехудо: разрешаю Яну и Алду сразиться за звание второго лучшего в мире
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо высказался по поводу предстоящего боя между россиянином Петром Яном и бразильцем Жозе Алду за титул чемпиона мира в легчайшем весе, ставший вакантным после того, как Сехудо объявил о завершении карьеры и был исключён их всех рейтингов UFC.

«Для протокола: я разрешаю этим двоим сразиться завтра ночью за звание второго лучшего в мире. Есть только один бесспорный олимпийский чемпион, чемпион в наилегчайшем весе и легчайшем весе и его имя – «Тройное С», — написал Сехудо в «Твиттере».

В ночь с 11 на 12 июля по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 251, в рамках которого и состоится бой Ян – Алду.

Основой кард

Камару Усман (170 фунтов) — Хорхе Масвидаль (170 фунтов)
Макс Холлоуэй (145) — Александер Волкановски (145)
Пётр Ян (135) — Жозе Алду (135)
Джессика Андраде (115) — Роуз Намаюнас(116)
Пейдж Ванзант (126) — Аманда Рибас (126)

Предварительный кард

Волкан Оздемир (205,5) — Йиржи Прохазка (205)
Элизеу Залески дос Сантос (171) — Муслим Салихов (171)
Макван Амирхани (146) — Дэнни Хенри (146)
Леонардо Сантос (156) — Роман Богатов (155,5)
Марчин Тыбура (252) — Максим Гришин (223)
Раулиан Пайва (129) — Жалгас Жумагулов (126)
Кароль Роса (136) — Ванесса Мело (141)
Дэйви Грант (136) — Мартин Дэй (136).

Ян и Алду показали одинаковый вес перед турниром UFC 251
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