Олейник обратился к Яну, пожелав ему победы над Альдо

Боец UFC в тяжёлом весе Алексей Олейник обратился к Петру Яну, которому предстоит титульный бой в легчайшем весе с экс-чемпионом промоушена в полулёгком дивизионе Жозе Альдо.

«Петру Яну пожелаем только победы в нелёгком бою. У него сейчас серия настоящего победителя-воина. Желаю не расслабиться, собраться, вспомнить, как путь пройден. Высшая ступенька стоит перед ним. Тебе осталось зажмурить глаза, собраться и, с Богом, взять этот последний шаг – самый сложный, но самый достойный. Вперёд, к победе», — приводит слова Олейника «Рен Тв».

Напомним, Ян и Альдо встретятся на турнире UFC 251. Схватка состоится ранним утром 12 июля по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 251.