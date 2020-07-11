Олейник обратился к Яну, пожелав ему победы над Альдо
Боец UFC в тяжёлом весе Алексей Олейник обратился к Петру Яну, которому предстоит титульный бой в легчайшем весе с экс-чемпионом промоушена в полулёгком дивизионе Жозе Альдо.
«Петру Яну пожелаем только победы в нелёгком бою. У него сейчас серия настоящего победителя-воина. Желаю не расслабиться, собраться, вспомнить, как путь пройден. Высшая ступенька стоит перед ним. Тебе осталось зажмурить глаза, собраться и, с Богом, взять этот последний шаг – самый сложный, но самый достойный. Вперёд, к победе», — приводит слова Олейника «Рен Тв».
Напомним, Ян и Альдо встретятся на турнире UFC 251. Схватка состоится ранним утром 12 июля по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 251.
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