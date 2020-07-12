Гришин дебютировал в UFC с поражения от Тыбуры

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходит турнир UFC 251. В рамках раннего предварительного карда российский тяжеловес Максим Гришин встретился с поляком Марчином Тыбура. Для россиянина этот бой стал дебютным в UFC.

Бой продлился все три раунда и завершился победой польского бойца единогласным решением судей.

36-летний Гришин провёл в смешанных единоборствах на профессиональном уровне 40-ю встречу, победив в 30 из них и потерпев 8 поражений.

На турнире пройдёт сразу три титульных боя. В главном бою турнира чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман будет защищать свой титул в поединке с Хорхе Масвидалем. В соглавном бою встретятся действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски и бывший обладатель пояса Макс Холлоуэй. В третьем по значимости поединке турнира россиянин Пётр Ян поборется за титул чемпиона лиги, его соперником станет экс-чемпион промоушена Жозе Альдо.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC 251.