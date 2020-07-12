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Менеджер Нурмагомедова: это ложь, что Хабиб завершил карьеру

Менеджер Нурмагомедова: это ложь, что Хабиб завершил карьеру
Бокс/ММА / UFC 0

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова прокомментировал слухи о том, что россиянин завершил карьеру после смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

«Некоторые российские СМИ сообщили, что я сказал, что Хабиб завершил карьеру. Это абсолютная ложь. Хабиб скорбит после смерти отца. Я хочу, чтобы все относились к ситуации с уважением и не давали фальшивых новостей», — написал Али Абдель-Азиз в своём «твиттере».

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве.

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