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Россиянин Салихов победил Сантоса на турнире UFC 251

Россиянин Салихов победил Сантоса на турнире UFC 251
Бокс/ММА / UFC 0

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходит турнир UFC 251. В рамках предварительного карда россиянин Муслим Салихов встретился с бразильцем Элизеу дос Сантосом.

Бой продлился все три раунда и судьи раздельным решением отдали победу россиянину. Для Салихова эта победа стала четвёртой кряду в UFC.

На турнире пройдёт сразу три титульных боя. В главном бою турнира чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман будет защищать свой титул в поединке с Хорхе Масвидалем. В соглавном бою встретятся действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски и бывший обладатель пояса Макс Холлоуэй. В третьем по значимости поединке турнира россиянин Пётр Ян поборется за титул чемпиона лиги, его соперником станет экс-чемпион промоушена Жозе Альдо.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC 251.

UFC 2020. UFC 251, Абу-Даби, ОАЭ
Элизеу Залески дос Сантос - Муслим Салихов (W)
12 июля 2020, воскресенье. 04:10 МСК
Муслим Салихов
Окончено
SD
Элизеу Залески дос Сантос
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