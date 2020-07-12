Россиянин Салихов победил Сантоса на турнире UFC 251

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходит турнир UFC 251. В рамках предварительного карда россиянин Муслим Салихов встретился с бразильцем Элизеу дос Сантосом.

Бой продлился все три раунда и судьи раздельным решением отдали победу россиянину. Для Салихова эта победа стала четвёртой кряду в UFC.

На турнире пройдёт сразу три титульных боя. В главном бою турнира чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман будет защищать свой титул в поединке с Хорхе Масвидалем. В соглавном бою встретятся действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски и бывший обладатель пояса Макс Холлоуэй. В третьем по значимости поединке турнира россиянин Пётр Ян поборется за титул чемпиона лиги, его соперником станет экс-чемпион промоушена Жозе Альдо.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC 251.