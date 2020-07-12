Уайт не подтвердил, что следующим соперником Яна станет Стерлинг

Президент UFC Дана Уайт отметил, что ещё не определился со следующим соперником для нового чемпиона лиги в легчайшем весе Петра Яна.

«Будет ли следующим соперником Яна Альджамейн Стерлинг? Не знаю, поговорим об этом в ближайшие дни», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 251.

В минувшем месяце Уайт уверял, что именно Стерлинг получит право сразиться с победителем схватки Пётр Ян — Жозе Альдо.

Напомним, ранним утром 12 июля мск Пётр Ян выступил на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ), где бился за вакантный титул чемпиона лиги в легчайшем весе с Жозе Альдо. Россиянин одержал досрочную победу в пятом раунде. Таким образом, Россия получила второго действующего чемпиона UFC. Поясом в лёгком весе владеет Хабиб Нурмагомедов.