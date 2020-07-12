Ян не считает, что рефери слишком поздно остановил его бой с Альдо

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян прокомментировал победу над Жозе Альдо на турнире UFC 251. Россиянин заявил, что не считает остановку боя слишком поздней.

«Всё прошло отлично. Знали, что будет нелёгкий бой, но я провёл его великолепно. Увидел, что потряс Жозе в первом раунде, но понимал, что не должен торопиться, потому что поединок был пятираундовым. Во втором раунде Альдо начал наступать, и я подумал, пусть помашет. Понимал, что он вымахивается, провоцировал его. Но он попал парочку неплохих ударов.

Что касается остановки, думаю, всё было правильно. Это был чемпионский поединок, где дерутся два воина. Чтобы не было после никаких разговоров, нужно биться до конца, пока рефери не будет уверен в своём решении на все 100%", — сказал Ян на пресс-конференции после турнира UFC 251.