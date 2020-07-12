Ян — о словах Сехудо: пусть говорит, что хочет. Сегодня мой день

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян прокомментировал высказывания Генри Сехудо, который назвал россиянина «мерзкой картофелиной» и дал понять, что у него не будет шансов в их потенциальной очной схватке.

«Он то выскочит, то опять убежал. Пусть говорят, что хотят. Сегодня мой день, моё время. Не обращаю внимание ни на кого. Я никогда никому не отказываю, когда придёт время, я подерусь с тем, кого мне дадут», — сказал Ян на пресс-конференции после турнира UFC 251.

Напомним, ранним утром 12 июля по московскому времени Пётр Ян выступил на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ), где бился за вакантный титул чемпиона лиги в легчайшем весе с Жозе Альдо. Россиянин одержал досрочную победу в пятом раунде. Таким образом, Россия получила второго действующего чемпиона UFC. Поясом в лёгком весе владеет Хабиб Нурмагомедов.