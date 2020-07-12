Сехудо — Яну: тебе бы повезло, если бы ты смог продержаться два раунда со мной
Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Генри Сехудо прокомментировал победу россиянина Петра Яна в поединке с бразильцем Жозе Альдо. Российский боец победил техническим нокаутом в пятом раунде. Эта победа принесла Яну титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.
«Поздравляю, сладкий Ян. Но ты — полный отстой! Тебе бы повезло, если бы ты смог продержаться два раунда со мной. Ты — мерзкая картофелина», — написал в своём «твиттере» Сехудо.
Чемпионский титул в наилегчайшем весе стал вакантным после того, как Сехудо объявил об уходе из ММА. Он принял решение об уходе после успешной защиты титула в поединке с Домиником Крузом. Ян стал вторым представителем России — чемпионом UFC.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 251.
Пётр Ян стал чемпионом UFC, победив Альдо на турнире UFC 251
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