Сехудо — Яну: тебе бы повезло, если бы ты смог продержаться два раунда со мной

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Генри Сехудо прокомментировал победу россиянина Петра Яна в поединке с бразильцем Жозе Альдо. Российский боец победил техническим нокаутом в пятом раунде. Эта победа принесла Яну титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

«Поздравляю, сладкий Ян. Но ты — полный отстой! Тебе бы повезло, если бы ты смог продержаться два раунда со мной. Ты — мерзкая картофелина», — написал в своём «твиттере» Сехудо.

Чемпионский титул в наилегчайшем весе стал вакантным после того, как Сехудо объявил об уходе из ММА. Он принял решение об уходе после успешной защиты титула в поединке с Домиником Крузом. Ян стал вторым представителем России — чемпионом UFC.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 251.