Усман — о хейтерах: пусть выйдут в клетку и проведут пятираундовый бой с Масвидалем

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман отреагировал на критику, которой подвергается за однообразную и скучную манеру ведения поединка.

«Мои выступления скучны? Фанаты UFC? Что же, предлагаю кому-нибудь из них выйти в клетку и провести 25 минут боя с Хорхе Масвидалем. Знаете, когда Флойд Мейвезер доминировал в боксе и показывал прекрасную защиту, его тоже критиковали. Люди могут говорить всё что хотят. Я работал все 25 минут», — сказал Усман на пресс-конференции после турнира UFC 251.

Напомним, ранним утром 12 июля по московскому времени Камару Усман одержал победу единогласным решением судей над Хорхе Масвидалем на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

Это вторая успешная защита титула Усманом.