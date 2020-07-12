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Дана Уайт: Камару Усман — монстр

Дана Уайт: Камару Усман — монстр
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт поделился впечатлениями от главного поединка турнира UFC 251, в котором чемпион лиги в полусреднем весе Камару Усман победил Хорхе Масвидаля и защитил титул уже во второй раз.

«Бой прошёл так, как и предполагал. Масвидаль продемонстрировал отменную защиту. Умудрялся вставать после тейкдаунов Усмана, что очень сложно сделать с таким соперником, как Камару. Он делал это на протяжении пяти раундов. Усман — монстр, просто монстр.

О чём говорили с Масвидалем после боя? Хорхе говорил, что вернётся, что хочет ещё один шанс", — рассказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 251.

Напомним, на турнире UFC 251 Россия получила второго чемпиона в сильнейшей лиге мира. Пётр Ян досрочно победил Жозе Альдо и завоевал пояс в легчайшей весовой категории.

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