Дана Уайт: Камару Усман — монстр

Президент UFC Дана Уайт поделился впечатлениями от главного поединка турнира UFC 251, в котором чемпион лиги в полусреднем весе Камару Усман победил Хорхе Масвидаля и защитил титул уже во второй раз.

«Бой прошёл так, как и предполагал. Масвидаль продемонстрировал отменную защиту. Умудрялся вставать после тейкдаунов Усмана, что очень сложно сделать с таким соперником, как Камару. Он делал это на протяжении пяти раундов. Усман — монстр, просто монстр.

О чём говорили с Масвидалем после боя? Хорхе говорил, что вернётся, что хочет ещё один шанс", — рассказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 251.

Напомним, на турнире UFC 251 Россия получила второго чемпиона в сильнейшей лиге мира. Пётр Ян досрочно победил Жозе Альдо и завоевал пояс в легчайшей весовой категории.