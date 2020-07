Все участники турнира ACA 106 сделали вес

11 июля прошла официальная процедура взвешивания накануне турнира ACA 106. Все участники уложились в лимит весовых категорий.

Участник главного боя вечера Артём Фролов оказался почти на килограмм тяжелее оппонента, Ибрагима Магомедова, показав на весах 84,2 кг, Магомедов — 83,25 кг. Участники соглавного противостояния Магомедсайгид Алибеков и Андрей Кошкин показали одинаковый вес — 77,4 кг.

Остальные результаты:

Евгений Беляев (84,35 кг) vs Арби Агуев (83,9 кг)

Вячеслав Бабкин (84,15 кг) vs Алексей Ефремов (84,35 кг)

Александр Матмуратов (65,75 кг) vs Биберт Туменов (66,2 кг)

Виталий Немчинов (84,25 кг) vs Байсангур Вахитов (84,4 кг)

Иван Жвирбля (65,05 кг) vs Бехрус ЗУхуров (66,2 кг)

Роман Авдал (70,4 кг) vs Егор Голубцов (70,25 кг)

Григор Матевосян (92,5 кг) vs Василий Бабич (92,95 кг)

Александр Чернов (77,25) vs Эльдар Хашпаков (77,45 кг)



ACA 106 пройдет 12 июля без зрителей и будет транслироваться на сайте организации в формате PPV.