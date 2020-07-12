Магомедшарипов — Волкановски: скоро увидимся

Боец UFC в полулёгком весе Забит Магомедшарипов поздравил Александера Волкановски с победой над Максом Холлоуэем и пообещал ему скорую встречу.

«Александер Волкановски, поздравляю. Скоро увидимся», — написал россиянин на своей странице в «Инстаграме», отметив на фото австралийца.

Напомним, Александер Волкановски и Макс Холлоуэй встретились в соглавном событии турнира UFC 251. По итогам пяти раундов судьи раздельным решением отдали победу австралийцу. Множество экспертов не разделили точку зрения судей и считают, что победа должна была достаться Холлоуэю. Президент лиги Дана Уайт также остался недоволен судейством и не исключил, что Макс и Александер должны будут встретиться снова.

Что касается Магомедшарипова, ожидается, что в августе боец сразится с Яиром Родригесом. Победитель этой встречи может получить титульный поединок.