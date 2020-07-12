Магомедшарипов — Волкановски: скоро увидимся

Боец UFC в полулёгком весе Забит Магомедшарипов поздравил Александера Волкановски с победой над Максом Холлоуэем и пообещал ему скорую встречу.
«Александер Волкановски, поздравляю. Скоро увидимся», — написал россиянин на своей странице в «Инстаграме», отметив на фото австралийца.
Напомним, Александер Волкановски и Макс Холлоуэй встретились в соглавном событии турнира UFC 251. По итогам пяти раундов судьи раздельным решением отдали победу австралийцу. Множество экспертов не разделили точку зрения судей и считают, что победа должна была достаться Холлоуэю. Президент лиги Дана Уайт также остался недоволен судейством и не исключил, что Макс и Александер должны будут встретиться снова.
Что касается Магомедшарипова, ожидается, что в августе боец сразится с Яиром Родригесом. Победитель этой встречи может получить титульный поединок.
- 12 июля 2020
-
16:58
-
16:49
-
15:42
-
15:37
-
14:51
-
14:46
-
14:39
-
13:59
-
13:19
-
12:39
-
11:39
-
11:32
-
11:10
-
10:22
-
10:15
-
10:09
-
09:56
-
09:45
-
09:28
-
09:22
-
09:12
-
09:05
-
08:59
-
08:53
-
08:17
-
08:00
-
07:57
-
07:40
-
07:22
-
07:17
-
07:07
-
06:56
-
06:11
-
05:41
-
05:35