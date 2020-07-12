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Волкановски: Холлоуэй смог доставить мне проблем в начале раундов

Волкановски: Холлоуэй смог доставить мне проблем в начале раундов
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в полулёгком весе Александер Волкановски прокомментировал итоги боя с Максом Холлоуэем.

«Это был тяжёлый бой. Макс хорошо постарался. Он смог доставить мне проблем в начале раундов. Я просто выполнил свою работу. Мне нужно было выиграть последний раунд. Я определённо хочу получить ещё один бой в этом году. Я люблю быть активным. Я из тех чемпионов, что охотятся за соперниками», — приводит слова Волкановски MMAFighting.

Напомним, Александер Волкановски и Макс Холлоуэй встретились в соглавном событии турнира UFC 251. По итогам пяти раундов судьи раздельным решением отдали победу австралийцу. Множество экспертов не разделили точку зрения судей и считают, что победа должна была достаться Холлоуэю. Президент лиги Дана Уайт также остался недоволен судейством и не исключил, что Макс и Александер должны будут встретиться снова.

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