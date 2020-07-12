Магомедошарипов поздравил Яна с завоеванием титула

Российский боец UFC Забит Магомедошарипов поздравил соотечественника Петра Яна с завоеванием чемпионского титула UFC в легчайшем весе.
«Поздравляю с заслуженной победой», — написал в своём «инстаграме» Забит Магомедшарипов.
Напомним, 12 июля ранним утром по московскому времени Пётр Ян выступил на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ), где бился за вакантный титул чемпиона лиги в легчайшем весе с Жозе Альдо. Россиянин одержал досрочную победу в пятом раунде. Таким образом, Россия получила второго действующего чемпиона UFC. Поясом в лёгком весе владеет Хабиб Нурмагомедов.
Чемпионский титул в наилегчайшем весе стал вакантным после того, как американец Генри Сехудо объявил об уходе из ММА. Он принял решение об уходе после успешной защиты титула в поединке с Домиником Крузом. Сам Сехудо уже заявил, что Ян не смог бы с ним продержаться и двух раундов.
- 12 июля 2020
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