Кадыров отреагировал на победу Петра Яна над Альдо

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал победу россиянина Петра Яна над бразильцем Жозе Альдо на турнире UFC 251, который состоялся в минувшие выходные. Ян победил техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал пояс в легчайшем весе.
«Дорогие друзья! Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе в рамках номерного турнира в Абу-Даби. Теперь в самом крупном ММА-промоушене мира сразу два обладателя титула из России!
Пётр одержал яркую и убедительную победу над легендой смешанных единоборств — Жозе Альдо из Бразилии. Он доминировал на протяжении всего поединка и выиграл техническим нокаутом в пятом раунде!
С большим удовольствием отмечу, что Пётр начал своё восхождение в чеченском промоушене — ACA. Он был чемпионом и яркой звездой в нашей лиге!
Я от всей души поздравляю Петра с завоеванием титула чемпиона UFC. И, конечно же, желаю дальнейших успехов в спортивной карьере. Уверен, его ждёт очень яркое будущее в мире ММА!» — приводятся слова Кадырова в его телеграм-канале.
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