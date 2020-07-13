Организаторы боя Емельяненко — Исмаилов сообщили о появлении поддельных билетов

Организаторы поединка Александр Емельяненко — Магомед Исмаилов сообщили, что в настоящее время в интернете продают поддельные билеты на бой, и призвали не покупать их.

Напомним, Емельяненко и Исмаилов подерутся на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat, который состоится в Сочи 24 июля. Изначально поединок должен был состояться 3 апреля в Москве, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

«Хотелось бы предостеречь всех потенциальных зрителей от приобретения поддельных билетов на бой Емельяненко — Исмаилов. Несмотря на то что мы ещё не объявили арену проведения турнира в Сочи, в интернете появились непонятные сайты, предлагающие купить или оформить заявку на билеты.

В ближайшее время мы объявим арену в Сочи, на которой пройдёт турнир АСА 107, и, возможно, запустим продажу билетов на это событие», — сказал президент ACA Алексей Яценко корреспонденту «Чемпионата» Игорю Брагину.