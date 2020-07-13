«1996 год. Когда тренировался ещё без носков». Олейник показал ретро-фотографию из зала

Российский боец UFC Алексей Олейник опубликовал архивную фотографию из своего первого тренировочного зала.



«1996 год. Когда я тренировался ещё без носков! Мне 19,5 лет, я только пару месяцев тренируюсь, мой первый зал — на фотографии, два самодельных мешка с песком. Бегаем, кувыркаемся, боремся, делаем броски, спаррингуемся — на деревянном полу, татами у нас не было, ни одного мата. Да, зимой зал почти не отапливается, иногда в нём было под ноль градусов Цельсия», — написал в своём «инстаграме» Алексей Олейник.

Напомним, 9 мая на турнире UFC 249 Олейник раздельным решением судей победил бразильца Фабрисиу Вердума, несмотря на то что не считался фаворитом поединка, после чего вошёл в топ-10 бойцов UFC тяжёлого веса. Следующим соперником россиянина станет американский тяжеловес Деррик Льюис, бой состоится 8 августа.



На счету 43-летнего Олейника 59 побед, 13 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах.