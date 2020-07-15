UFC on ESPN 13: полный кард турнира

В ночь с 15 на 16 июля мск на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 13. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.

Основной кард

Келвин Каттар – Дэн Иге

Райан Бенуа – Тим Эллиотт

Джимми Ривера – Коди Стэман

Молли Маккэнн – Таила Сантос

Абдул Разак Альхассан – Мунир Лаззес.

Предварительный кард

Джон Филлипс – Хамзат Чимаев

Лерон Мёрфи – Рикардо Рамос

Модестас Букаускас – Андреас Михайлидис

Крис Фишголд – Джаред Гордон

Диана Белбита – Лиана Джоджуа

Аарон Филлипс – Джек Шор.

Напомним, это второй турнир из четырёх запланированных на «Бойцовском острове». На первом турнире в минувшие выходные Александер Волкановски защитил пояс в полулёгком весе, победив Макса Холлоуэя, а россиянин Пётр Ян стал чемпионом в легчайшем весе, победив Жозе Алдо.