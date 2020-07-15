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UFC on ESPN 13: полный кард турнира

UFC on ESPN 13: полный кард турнира
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 15 на 16 июля мск на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 13. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.

Основной кард

Келвин Каттар – Дэн Иге
Райан Бенуа – Тим Эллиотт
Джимми Ривера – Коди Стэман
Молли Маккэнн – Таила Сантос
Абдул Разак Альхассан – Мунир Лаззес.

Предварительный кард

Джон Филлипс – Хамзат Чимаев
Лерон Мёрфи – Рикардо Рамос
Модестас Букаускас – Андреас Михайлидис
Крис Фишголд – Джаред Гордон
Диана Белбита – Лиана Джоджуа
Аарон Филлипс – Джек Шор.

Напомним, это второй турнир из четырёх запланированных на «Бойцовском острове». На первом турнире в минувшие выходные Александер Волкановски защитил пояс в полулёгком весе, победив Макса Холлоуэя, а россиянин Пётр Ян стал чемпионом в легчайшем весе, победив Жозе Алдо.

Пётр Ян попал в топ-15 бойцов UFC после победы над Альдо
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