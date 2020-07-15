Следующий бой Павловича в UFC сорвался из-за травмы россиянина
Боц российского бойца UFC Сергея Павловича с Сирилом Гейном отменён.
«Травма связок колена. Бой слетел», — цитирует представителя команды Павловича ТАСС.
Сообщается, что Павлович уже перенёс операцию.
Сергей Павлович должен был встретится с Сирилом Гейном на турнире UFС 8 августа в США.
Сергей Павлович дебютировал в UFC 24 ноября 2018 года, проиграв нокаутом Алистару Овериму. Это поражение стало для Павловича первым и единственным на данный момент в профессиональной карьере. после боя с Оверимом Павлович уже дважды выходил в октагон и оба поединка закончились нокаутом в первом раунде в пользу Павловича. Сначала Сергей победл Марсело Голма, а затем — Мориса Грина. Павлович не выходил в клетку с октября 2019 года.
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