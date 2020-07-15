Сестру бойца UFC застрелили возле ночного клуба в США

Дариент Смит, сестра бойца UFC Девонта Смита, была застрелена возле ночного клуба в Коламбусе, сообщает BJPenn. 23-летняя девушка покидала клуб, когда началась перестрелка. Девушка попала под пули и была доставлена в больницу, однако врачам не удалось её спасти.



«Теперь буду просыпаться и вспоминать, что тебя больше нет. Мою маленькую сестренку застрелили. Я так много плакал, что у меня болит голова. Ты навсегда останешься моей младшей сестрой. Буду любить тебя всегда. Один из худших дней в жизни. Я так скучаю по тебе, что слова не могут по-настоящему описать то, что чувствую сердцем», — написал в «Инстаграме» Смит.



Сообщается, что спортсмен организовал сбор средств для похорон девушки на сервисе GoFundMe.