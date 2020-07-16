Чимаев победил Филлипса в дебютном бою в UFC

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 13. В рамках предварительного карда уроженец Чечни, представляющий Швецию, Хамзат Чимаев победил валлийца Джона Филлипса.

Бой завершился досрочной победой Чимаева во втором раунде. Для шведа этот бой стал дебютным в UFC.

В главном событии турнира встретятся полулегковесы Кельвин Каттар и Дэн Иге. В соглавном бою сойдутся Райан Бенуа и Тим Эллиотт

Напомним, это второй турнир из четырёх запланированных на «Бойцовском острове». На первом турнире в минувшие выходные Александр Волкановски защитил пояс в полулёгком весе, победив Макса Холлоуэя, Камару Усман защитил титул в бою с Хорхе Масвидалем а россиянин Пётр Ян стал чемпионом в легчайшем весе, победив Жозе Альдо.