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Тренер Петра Яна рассказал, что он перед боем с Альдо получил перелом

Тренер Петра Яна рассказал, что он перед боем с Альдо получил перелом
Бокс/ММА / UFC 0

Джон Хатчинсон, тренер действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, рассказал о травме, которую его подопечный получил в ходе подготовки к поединку с бразильцем Жозе Альдо. Напомним, в минувшие выходные Ян победил Альдо и завоевал вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Никто не знает, но за две с половиной недели до боя Пётр получил перелом, нанося удар ногой. А Альдо, если помните, один раз попал ему по больной ноге. Тот факт, что Пётр это вынес, делает его настоящей легендой спорта.

Вечером перед боем мы делали тесты, и врачи сказали, что выходить на бой опасно. А представьте, каково Петру выходить на поединок, зная, что у него есть слабое место. От этого очень сложно абстрагироваться», — цитирует тренера «Спорт-экспресс».

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