Сехудо ответил Петру Яну на его слова о «лающем клоуне»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо ответил обладателю пояса в легчайшем весе россиянину Петру Яну.
Напомним, ранее Сехудо, который в мае объявил о завершении карьеры, поздравил Яна, который победил Жозе Альдо и стал обладателем пояса UFC в легчайшем весе, однако дал понять, что считает россиянина вторым после себя, и обозвал того уродливой картофелиной. После этого Пётр заявил, что Генри сбежал от боя с ним, и назвал его клоуном.
«Как это мило, когда меня вызывает на бой чемпион, арендующий мой титул. Почему бы тебе не подраться с Шоном О’Мэлли? Это лёгкие деньги», — написал Сехудо в своём «твиттере».
Сехудо добавил, что желает провести бой с обладателем пояса в полулёгком весе Александером Волкановски, обратившись к президенту UFC Дане Уайту.
«Дана Уайт, пожалуйста, дай мне этого переоценённого середняка Алекса Волкановски. Я заставлю его преклонить колено!» — написал он.
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