Менеджер Нурмагомедова рассказал, что бой Хабиб — Гэтжи состоится в 2020 году

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, подтвердил, что его клиент не завершил карьеру. По словам функционера, Хабиб вернётся в клетку в нынешнем году и проведёт поединок с временным чемпионом промоушена Джастином Гэтжи.

«Хабиб никуда не уходит. У него ещё есть цели, нужно кое-чего достичь. Сейчас я, он и Дана Уайт ведём переговоры о следующем поединке. Увидите Нурмагомедова в октагоне до конца года. Уверен, Дана сразу же сообщит, когда Хабиб будет готов к бою. У нас будет боевик, в котором встретятся Нурмагомедов и Гэтжи — два лучших легковеса современности.

Мы видели, что Хабиб делал с соперниками и что Джастин сделал с Тони Фергюсоном, заставив его выглядеть любителем. Увидите бой Хабиб — Гэтжи до конца года", — сказал Абдель-Азиз в интервью, размещённом на канале TMZSports в YouTube.