Усик во время пробежки обратился на ломаном английском к Чисоре

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик обратился к бывшему претенденту на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дереку Чисоре. При этом украинец в тот момент совершал пробежку вдоль берега. Отметим, что Александр попробовал говорить с британцем на английском и получалось у него это достаточно забавно.
«Дерек, я видел, что ты бегаешь. Я тоже бегаю. Дерек, как поживаешь. Дерек», — сказал Усик.
Соответствующее видео доступно также на странице Александра в «Инстаграме».
Напомним, Александр Усик должен провести следующий поединок с Дереком Чисорой. Их встреча уже откладывалась несколько раз. Поединок с британцем станет для Усика вторым в карьере в супертяжёлом весе. В дебютном бою в этой весовой категории он победил Чазза Уизерспуна.
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