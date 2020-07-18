Усик во время пробежки обратился на ломаном английском к Чисоре

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик обратился к бывшему претенденту на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дереку Чисоре. При этом украинец в тот момент совершал пробежку вдоль берега. Отметим, что Александр попробовал говорить с британцем на английском и получалось у него это достаточно забавно.

«Дерек, я видел, что ты бегаешь. Я тоже бегаю. Дерек, как поживаешь. Дерек», — сказал Усик.

Соответствующее видео доступно также на странице Александра в «Инстаграме».

Напомним, Александр Усик должен провести следующий поединок с Дереком Чисорой. Их встреча уже откладывалась несколько раз. Поединок с британцем станет для Усика вторым в карьере в супертяжёлом весе. В дебютном бою в этой весовой категории он победил Чазза Уизерспуна.