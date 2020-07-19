Сехудо назвал Фигередо временным чемпионом UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поздравил Дейвисона Фигередо с завоеванием пояса в наилегчайшей весовой категории, но при этом дал понять, что бразилец недолго пробудет в статусе чемпиона.

«Поздравляю Дейвисона Фигередо. Второго временного чемпиона UFC за неделю», — написал Сехудо на своей странице в «Твиттере».

На минувшей неделе пояс чемпиона UFC в легчайшем весе завоевал Пётр Ян, после чего Сехудо вступил с россиянином в словесную перепалку в «Твиттере». Напомним, в прошлом Генри был чемпионом именно в наилегчайшем и легчайшем весе. Вероятнее всего, своими сообщениями он намекает о готовности вернуться и сразиться с действующими чемпионами.

Фигередо завоевал титул на турнире UFC Fight Island 2, досрочно победив Джозефа Бенавидеса.