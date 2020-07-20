Стерлинг назвал Петра Яна бумажным чемпионом
Американский боец смешанных единоборств Алджамейн Стерлинг, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, назвал обладателя соответствующего пояса россиянина Петра Яна бумажным чемпионом. По мнению Стерлинга, российский боец на пути к титулу так и не встретился с по-настоящему сильным соперником.
Напомним, 11 июля Ян на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби победил бразильца Жозе Альдо в сражении за вакантный титул, освобождённый американцем Генри Сехудо.
«Я в буквальном смысле жду контракта, чтобы сразиться с бумажным чемпионом Петром Яном. Он не победил ни одного бойца из топ-5, а теперь владеет поясом. Так удобно. Быстрый взлёт — быстрое падение», — написал Стерлинг в своём «твиттере».
Тренер Яна рассказал, что Пётр перед боем с Альдо получил перелом
- 20 июля 2020
-
10:00
-
09:01
-
00:54
- 19 июля 2020
-
23:04
-
21:50
-
20:25
-
18:04
-
16:59
-
15:55
-
14:34
-
13:49
-
12:45
-
12:38
-
11:43
-
11:19
-
11:09
-
10:33
-
10:19
-
09:59
-
09:45
-
09:40
-
09:23
-
07:39
-
06:58
-
05:30
-
05:22
-
03:45
-
03:13
-
03:06
-
03:01
-
00:56
- 18 июля 2020
-
23:44
-
22:49
-
21:35
-
20:19
Партнерский контент