Стерлинг назвал Петра Яна бумажным чемпионом

Американский боец смешанных единоборств Алджамейн Стерлинг, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, назвал обладателя соответствующего пояса россиянина Петра Яна бумажным чемпионом. По мнению Стерлинга, российский боец на пути к титулу так и не встретился с по-настоящему сильным соперником.

Напомним, 11 июля Ян на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби победил бразильца Жозе Альдо в сражении за вакантный титул, освобождённый американцем Генри Сехудо.

«Я в буквальном смысле жду контракта, чтобы сразиться с бумажным чемпионом Петром Яном. Он не победил ни одного бойца из топ-5, а теперь владеет поясом. Так удобно. Быстрый взлёт — быстрое падение», — написал Стерлинг в своём «твиттере».