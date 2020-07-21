Фьюри и Джошуа случайно встретились на отдыхе в Испании. Фото

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри и его соотечественник обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа случайно встретились на отдыхе в Испании. Соответствующее фото появилось в «инстаграме» Джошуа. На снимке Фьюри сидит за рулём машины, а Джошуа стоит рядом в медицинской маске, призванной минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Энтони Джошуа.
Напомним, ранее Фьюри и Джошуа договорились о проведении в 2021 году двух поединков. Первый бой станет объединительным, а во втором поединке проигравший получит право на реванш.
На счету Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У Джошуа 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение.
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