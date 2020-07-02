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13-летний мальчик нанёс портрет Фьюри на протез ноги, Тайсон отреагировал. Фото

13-летний мальчик нанёс портрет Фьюри на протез ноги, Тайсон отреагировал. Фото
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри отреагировал на поступок 13-летнего мальчика, который в знак поддержки боксёра нанёс его портрет на протез ноги.

«13-летний Лерой Коллинз из Дублина, я горжусь, что ты разместил моё фото у себя на протезе. Да хранит тебя бог, парень. Дай мне свой адрес, и я вышлю тебе ещё какую-нибудь атрибутику», — написал Фьюри в «Твиттере», прикрепив текст к фотографиям мальчика.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «твиттере» Тайсона Фьюри.

На счету 31-летнего Фьюри 31 поединок в профессиональном боксе. Спортсмен одержал 30 побед при одной ничьёй. Ожидается, что его следующим соперником станет либо обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, либо экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер.

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