Международный день бокса пройдёт 22 июля в онлайн-формате

В 2020 году Международный день бокса пройдёт в онлайн-формате из-за эпидемиологической обстановки в стране и мире, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Мероприятие состоится 22 июля. На официальной странице Федерации бокса России во «ВКонтакте» можно будет увидеть самые значимые моменты российского бокса за 2019 год, окунуться в историю лучших боксёров страны, а также стать частью глобального международного праздника, приняв участие во флешмобе, который проходит под хештегом #BOXINGEVERYWHERE, где спортсмены будут боксировать с тенью на фоне главных достопримечательностей своих городов, передавая эстафету спортсменам из других государств.

В мероприятии примут участие известные боксёры, руководители международных федераций, главы федеральных и региональных отделений Федерации бокса России. Зрители трансляции получат возможность пообщаться с участниками, задав вопросы в комментариях, а лучшие из них ведущие озвучат в прямом эфире. Кроме того чемпионы прокомментируют показательные бои, которые пройдут по всей России в различных форматах. Эфир будет работать с 12:00 до 19:00 мск.