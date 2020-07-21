Шлеменко дал прогноз на бой А. Емельяненко — Исмаилов

Боец смешанных единоборств, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко поделился ожиданиями от встречи Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым, которая состоится 24 июля в Сочи. Шлеменко считает, что у соперников практически одинаковые шансы на успех.

«Исмаилов и Емельяненко всё ещё бойцы, по крайней мере никто не запрещает совмещать одно с другим. Тот же Исмаилов, блогер не блогер, но он себя раскрутил и дерётся в одном из крупных боёв, его много кто знает, и все следят за его карьерой. Емельяненко под стать ему, как говорится.



Шансы в этом бою 50 на 50. Бой короткий, и сложно говорить, особенно если касаться выносливости бойцов. Если говорить о досрочном завершении боя — Емельяненко. Если по решению — Исмаилов. Скорее всего, так.



Такие бои положительно влияют на популяризацию MMA. Трансляцию, скорее всего, сделают платной, поэтому если не делать такие бои, то какой смысл в платной трансляции? Нужно привлекать раскрученных и высокооплачиваемых бойцов. Тем более если организация хочет зарабатывать. Платить, конечно, нужно не всем, и не все заслуживают высоких гонораров, но если вы делаете реальные и интересные бои, они будут хорошим показателем для российского pay-per-view», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.