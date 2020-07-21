Минаков заявил, что аудитории будет интересен его бой с А. Емельяненко
Боец смешанных единоборств Виталий Минаков поделился мыслями, с кем стоит драться в дальнейшем Александру Емельяненко. В список его потенциальных соперников он включил и себя.
«Все очень давно задаются вопросом, сколько же ещё Саша Емельяненко будет бить штангистов и легковесов, когда у него будет конкурентный поединок в тяжёлом весе. У меня тоже такой вопрос. У Саши есть как минимум два россиянина, с которыми его противостояние будет интересно аудитории, — Харитонов и Минаков. Наша тройка могла бы провести интересные бои, потенциально интерес к таким боям будет.
Думаю, менеджерам, промоутерам и руководителям организаций есть над чем работать», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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