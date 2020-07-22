Кормье: если Миочич победит, то хочу быть лучшей версией себя

Боец UFC Даниэль Кормье поделился ожиданиями от предстоящего поединка со Стипе Миочичем.
«У Стипе хорошие шансы побить меня. Глупо считать, что боец с таким послужным списком не способен победить. Если он меня одолеет, хочу быть лучшей версией себя. Хочу, чтобы Стипе сразился не с тем парнем, который меньше года восстанавливался после сложной операции на спине и вернулся не в лучших кондициях. Хочу показать свой потенциал в октагоне. Думаю, он позволит мне победить», — приводит слова Даниэля Кормье MMAFighting.
Напомним, Миочич и Кормье встречались дважды. В первом бою победу одержал Даниэль, отобрав у Миочича звание чемпиона. Во второй схватке, в августе 2019 года, американец хорватского происхождения взял убедительный реванш. С тех пор ни один из бойцов не появлялся в октагоне.
Даниэль Кормье не раз заявлял, что, независимо от исхода третьей встречи, завершит карьеру после неё.
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