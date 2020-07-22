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Кормье: если Миочич победит, то хочу быть лучшей версией себя

Кормье: если Миочич победит, то хочу быть лучшей версией себя
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Даниэль Кормье поделился ожиданиями от предстоящего поединка со Стипе Миочичем.

«У Стипе хорошие шансы побить меня. Глупо считать, что боец с таким послужным списком не способен победить. Если он меня одолеет, хочу быть лучшей версией себя. Хочу, чтобы Стипе сразился не с тем парнем, который меньше года восстанавливался после сложной операции на спине и вернулся не в лучших кондициях. Хочу показать свой потенциал в октагоне. Думаю, он позволит мне победить», — приводит слова Даниэля Кормье MMAFighting.

Напомним, Миочич и Кормье встречались дважды. В первом бою победу одержал Даниэль, отобрав у Миочича звание чемпиона. Во второй схватке, в августе 2019 года, американец хорватского происхождения взял убедительный реванш. С тех пор ни один из бойцов не появлялся в октагоне.

Даниэль Кормье не раз заявлял, что, независимо от исхода третьей встречи, завершит карьеру после неё.

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