Сехудо пообещал Уайту сделать полулёгкий дивизион «великим»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо в очередной раз дал понять, что готов возобновить карьеру. Более того, в этот раз он уже напрямую обратился к президенту лиги Дане Уайту, выразив желание драться в полулёгкой весовой категории.

«Позвольте мне сотворить историю. Дана Уайт, обещаю, я сделаю полулёгкий дивизион великим», — написал Сехудо на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Генри Сехудо не так давно объявил о завершении карьеры, но вскоре начал вызывать на поединок чемпиона в полулёгкой весовой категории Александера Волкановски. Сехудо убеждён, что сможет стать первым чемпионом UFC, кому покорялись титулы в трёх весовых категориях. Президент лиги Дана Уайт пока не комментировал желание Сехудо возобновить карьеру ради боя с Волкановски.