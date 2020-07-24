Экс-игрок НБА Робинсон подерётся с видеоблогером Полом в андеркарде боя Тайсон — Джонс

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Нейт Робинсон проведёт боксёрский поединок с видеоблогером Джейком Полом, сообщает журналист Шэмс Чарания в своём «твиттере».
Сообщается, что поединок состоится 12 сентября в андеркарде боя бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Майка Тайсона с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом.
Бой между Тайсоном и Джонсом будет рассчитан на восемь раундов. Тайсона к нему будет готовить известный тренер по ММА Рафаэль Кордейро.
В НБА за свою карьеру Робинсон выступал в составе «Нью-Йорк Никс», «Бостон Селтикс», «Оклахома-Сити Тандер», «Голден Стэйт Уорриорз», «Чикаго Буллз», «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». В регулярных чемпионатах на его счету 618 поединков, в которых он набирал 11 очков, совершал 2,3 подбора и раздавал 3 передачи в среднем.
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