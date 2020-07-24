Гассиев: Фьюри переиграет Джошуа одной левой

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев поделился мнением о возможных поединках чемпиона в тяжёлой весовой категории по версии WBC британца Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

Ранее Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух поединков, которые должны пройти в 2021 году. Первый бой станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.

По мнению Гассиева, у Фьюри будет подавляющее преимущество над Джошуа, как это было в поединке с Деонтеем Уайлдером в феврале 2020 года.

«10 боёв из 10 Фьюри будет их выносить. Тайсон просто хорош. Думаю, Джошуа он переиграет одной левой, даже правую не будет включать.

Это моё мнение, каждый думает по-разному. Единственный вариант – размахайка Уайлдера, но там всё было понятно ещё во втором бою», — приводит его слова Sports.ru.