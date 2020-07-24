Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Майк Тайсон рассказал, как у него сорвался поединок с бойцом MMA

Майк Тайсон рассказал, как у него сорвался поединок с бойцом MMA
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон рассказал, что мог провести поединок с бойцом смешанных единоборств Бобом Саппом, но переговоры не увенчались успехом.

Ранее Сапп выступал в таких промоушенах, как K-1 и Pride. Рост бойца — 196 см, а его вес превышал 150 кг.

«Можно было заработать кучу денег. Сперва я послал их, но потом сообразил, что мне предлагают провести бой по правилам бокса и что у меня были бы шансы справиться с Бобом, несмотря на его габариты», — приводит слова Тайсона TMZ.

Напомним, ранее стало известно, что 12 сентября 54-летний Тайсон проведёт выставочный поединок с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Роем Джонсом. Бой состоится в Калифорнии.

Майк Тайсон и Рой Джонс проведут поединок 12 сентября в Калифорнии
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020