Майк Тайсон рассказал, как у него сорвался поединок с бойцом MMA

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон рассказал, что мог провести поединок с бойцом смешанных единоборств Бобом Саппом, но переговоры не увенчались успехом.

Ранее Сапп выступал в таких промоушенах, как K-1 и Pride. Рост бойца — 196 см, а его вес превышал 150 кг.

«Можно было заработать кучу денег. Сперва я послал их, но потом сообразил, что мне предлагают провести бой по правилам бокса и что у меня были бы шансы справиться с Бобом, несмотря на его габариты», — приводит слова Тайсона TMZ.

Напомним, ранее стало известно, что 12 сентября 54-летний Тайсон проведёт выставочный поединок с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Роем Джонсом. Бой состоится в Калифорнии.