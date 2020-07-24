Майк Тайсон рассказал, как у него сорвался поединок с бойцом MMA
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон рассказал, что мог провести поединок с бойцом смешанных единоборств Бобом Саппом, но переговоры не увенчались успехом.
Ранее Сапп выступал в таких промоушенах, как K-1 и Pride. Рост бойца — 196 см, а его вес превышал 150 кг.
«Можно было заработать кучу денег. Сперва я послал их, но потом сообразил, что мне предлагают провести бой по правилам бокса и что у меня были бы шансы справиться с Бобом, несмотря на его габариты», — приводит слова Тайсона TMZ.
Напомним, ранее стало известно, что 12 сентября 54-летний Тайсон проведёт выставочный поединок с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Роем Джонсом. Бой состоится в Калифорнии.
Майк Тайсон и Рой Джонс проведут поединок 12 сентября в Калифорнии
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