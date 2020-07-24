Волкановски: проводить третий бой с Холлоуэем будет глупо

Чемпион UFC в полулёгком весе Александер Волкановски не намерен давать ещё один реванш экс-чемпиону лиги Максу Холлоуэю. Австралиец отдаёт должное сопернику, но уверен, что уже доказал своё превосходство.
«На данный момент в третьем поединке нет смысла. Я выиграл у него два раза подряд. Сейчас все пытаются хайпить, чтобы привести нас к третьему бою, но мы знаем, насколько Макс стойкий. Его сложно нокаутировать. Вместе с тем я выиграл большинство раундов по итогам двух противостояний. За мной остались семь или восемь раундов. Я отдаю должное Максу, раунды были конкурентными, но я выиграл два раза подряд и делать третий бой было бы глупо», — приводит слова Волкановски MMA Fighting.
Напомним, Александер отобрал титул у Холлоуэя в минувшем году, а 12 июля защитил пояс в реванше. По мнению многих экспертов, а также президента UFC Даны Уайта, во втором бою судьи вынесли неправильное решение.
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