Тилл и Уиттакер провели дуэль взглядов перед турниром UFC
В ночь с 25 на 26 июля по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 14. В его главном событии встретятся бывший чемпион лиги в среднем весе Роберт Уиттакер и экс-претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли.
В преддверии противостояния соперники провели дуэль взглядов. Кроме них друг другу в глаза взглянули и другие пары соперников. Напомним, что на последнем июльском турнире UFC выступят Гаджимурат Антигулов, Рамазан Эмеев и Мовсар Евлоев. Кроме них, в октагон выйдет и уроженец Чечни со шведским паспортом Хамзат Чимаев, которого ждёт встреча с Ризом Макки.
Соответствующее видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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