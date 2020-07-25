Харитонов — о поражении А. Емельяненко: Исмаилов просто издевался над балаболом

Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился впечатлениями от поражения Александра Емельяненко в бою с Магомедом Исмаиловым на турнире АСА 107. По его словам, Емельяненко был попросту деклассирован.
«Дерьмо в проруби. Емельяненко — балабол. Умеет трепать только языком. А в клетке показал, на что способен сегодня. Емельяненко полностью деклассировали. Молодец, Мага! Он просто издевался над балаболом. Закат карьеры Емельяненко? Закат давно прошёл. У него рассвет был в середине 2000-х. Просто давали каких-то непонятных пассажиров, мог со штангистами драться, а с нормальными бойцами шансов нет», — сказал Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде.
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