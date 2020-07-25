Тактаров: Исмаилов нагадил меньше, потому и победил
Прославленный боец смешанных единоборств победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров поделился впечатлениями от главного поединка турнира АСА 107, в котором Магомед Исмаилов одержал досрочную победу над Александром Емельяненко.
«Мага нагадил меньше, потому и победил. Выиграл человек, у которого нет партера. Вчера лежала такая длинная сосиска, у которой часть лежит внизу, а часть вверху. То есть сосиска лежит горизонтально, но состоит из двух частей. Одна — длинные, красивые, стройные и прекрасные ноги, которые бездействовали. Ну и верхняя часть, там где физиономия. Посмотрел возраст Емельяненко, ему 38 или 39 лет, а выглядит на все 50. Думайте, ребята», — сказал Тактаров на видео, размещённом на его странице в «Инстаграме».
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