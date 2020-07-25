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В женском боксе установлен рекорд по скорости нокаута. Видео 7-секундного избиения

В женском боксе установлен рекорд по скорости нокаута. Видео 7-секундного избиения
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В ночь на 25 июля мск в Индио (штат Калифорния, США) состоялся вечер профессионального бокса. В его карде состоялся один женский поединок. Сеньеса Эстрада встречалась с Мирандой Аткинс, на кону противостояния стоял пояс WBC Silver в лёгком весе.

Бой продлился всего семь секунд. Эстрада сразу же пошла вперёд и нанесла 42-летней сопернице серию жёстких ударов. В результате Миранда Аткинс оказалась в глубоком нокауте.

Таким образом, Эстрада установила рекорд. Эта победа стала самой быстрой в истории женского профессионального бокса. 28-летняя американка провела на профессиональном уровне 19 поединков и победила во всех из них (8 раз — досрочно).

Видео нокаута доступно на официальной странице промоутерской компании Golden Boy в «Твиттере». Права на видео принадлежат DAZN Group.

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