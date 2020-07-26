Макгрегор показал, как бьёт по воротам. Серхио Рамос пригласил его на тренировку

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал, как бьёт по воротам. Ирландец неплохо прикладывался по мячу, несколько раз поразил ворота, а в ряде эпизодов сейвы совершил вратарь.

«Что думаешь об этом, Серхио Рамос», — написал Макгрегор сообщение под видео, отметив в послании защитника мадридского «Реала».

Известный футболист не оставил без внимания пост Макгрегора и пригласил его на тренировку титулованного клуба.

«Отлично, дружище. Подумай о том, чтобы присоединиться к тренировке мадридского „Реала“. Будем рады видеть тебя в любое время», — написал испанец. Отметим,, что ответ испанского футболиста собрал уже более 24 тыс. лайков.

Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».