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Хамзат Чимаев одержал вторую победу за 10 дней в двух разных весовых категориях UFC

Хамзат Чимаев одержал вторую победу за 10 дней в двух разных весовых категориях UFC
Бокс/ММА / UFC 0

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 3. Так, в первом бою главного карда, в полусредней весовой категории, встретились 26-летний представитель Швеции Хамзат Чимаев и 25-летний британец Рис Макки.

Спустя 3 минуты и 9 секунд бой был завершён победой уроженца Чечни техническим нокаутом.

Таким образом, выиграв 16 июля сабмишном свой дебютный бой в UFC с Джоном Филлипсом на турнире UFC on ESPN 13, это уже вторая победа Чимаева за десять дней, что является рекордом организации. К тому же в том бою он выступал в средней весовой категории.

Хамзат Чимаев оказался в Швеции в 2011 году, запросив у этой страны политического убежища. Кроме отца, который до сих пор живёт в Чечне, в 2019 году вся семья Чимаева переехала в Швецию, а сам спортсмен стал представлять именно эту страну на различных международных соревнованиях.

Ранее в предварительном карде победу одержали два россиянина – Рамазан Емеев одолел немца Николаса Штольце, а Мовсар Евлоев победил британца Майка Гранди.

UFC 2020. UFC Fight Night (on ESPN 14), Абу-Даби, ОАЭ
Хамзат Чимаев (W) - Рис Макки
26 июля 2020, воскресенье. 03:15 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
TKO
Рис Макки
Евлоев победил Гранди единогласным решением судей на турнире UFC Fight Island 3
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